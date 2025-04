Obras no Jardim Botânico com previsão no Orçamento deste ano

As obras de requalificação do Jardim Botânico, cujos projectos já estão prontos, vão ter previsão orçamental já no Orçamento da Região para 2025, que o Governo quer aprovado até ao Verão.

A garantia foi deixada por Eduardo Jesus, secretário com a tutela do Ambiente, na pequena cerimónia de comemoração dos 65 anos do Jardim.

O governante revelou que, no ano passado, visitaram a infraestrutura 417 mil pessoas, o que representou uma receita superior a três milhões de euros para o IFCN.

Na ocasião, no próprio Jardim Botânico e na presença do presidente do governo, Miguel Albuquerque, foi apresentada uma aplicação para smartphone, que vai guiar os visitantes. Estará disponível dentro de seis meses.