Sara Madalena garante que o CDS não "manda no governo" mas participa

A deputada do CDS, Sara Madalena, com humor, agradeceu o elogio do Chega que considera que é um deputado, "neste caso uma deputada", a mandar no Governo. Rejeita a interpretação de Miguel Castro, garante que o CDS não "manda" na bancada do PSD e no Governo, mas "participa" num projecto.

Sara Madalena questionou Miguel Albuquerque sobre os apoios às empresas e os trabalhadores do sector privado e sobre a o turismo, alertando para os constrangimentos que se verificam em vários locais.