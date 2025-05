CDS-PP e Juventude Popular debatem potencial da Economia do Mar na Madeira

O CDS-PP e a Juventude Popular organizaram este sábado, 3 de Maio, uma conferência dedicada ao tema 'Economia do Mar – Um Mar de Oportunidades', que reuniu dezenas de participantes, com especial destaque para os jovens.

A iniciativa decorreu no Hotel Barceló Funchal e contou com grande afluência, comprovada pela sala cheia.

Foto CDS

O evento contou com a participação de Dimas Almada, gestor comercial nas empresas Navex e Atlantys Superyacht Services e delegado regional da Agepor, e de Joana Sousa, presidente da WISTA Portugal e responsável pelo escritório da EUROMAR na Madeira, bem como com a moderação de Ana Cristina Monteiro, antiga deputada do CDS-PP e candidata pela coligação AD às eleições Legislativas Nacionais de 18 de Maio.

Ambos os oradores abordaram as oportunidades e os desafios que a economia do mar representa, num sector que contribui com cerca de 11% para a economia regional. Entre os temas debatidos estiveram o aumento da actividade portuária, a criação de cursos técnicos ligados ao sector marítimo, o aproveitamento da energia das ondas e a proposta de um futuro Museu do Mar na Região.