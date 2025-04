CDS/PP-Madeira promove conferência sobre oportunidades no sector marítimo

O CDS/PP-Madeira vai organizar, a 3 de Maio, a partir das 17h30, no Hotel Barceló, uma conferência subordinada ao tema 'Um Mar de Oportunidades', centrada no potencial do sector marítimo para a Região.

A iniciativa contará com dois painéis distintos, com especialistas de referência nas áreas da navegação, logística e registo marítimo. No primeiro painel, o orador convidado será Dimas Almada, profissional do Grupo ETE e delegado regional da Agepor — Associação dos Agentes de Navegação de Portugal. A sua intervenção incidirá sobre a 'Evolução e o Futuro do Porto do Funchal', debatendo os desafios e as perspectivas para o desenvolvimento portuário na Região.

O segundo painel terá como protagonista Joana Sousa, presidente da WISTA Portugal - a associação internacional que promove a presença feminina no setor marítimo e do comércio internacional. Representando também a EUROMAR, entidade ligada ao registo internacional de navios, Joana Sousa trará uma perspectiva sobre a importância do envolvimento feminino nos cargos executivos desta indústria.

A conferência será moderada por Ana Cristina Monteiro, ex-deputada do CDS/PP na Assembleia Legislativa da Madeira e actual candidata pela coligação AD (PSD/CDS) às eleições legislativas de 18 de Maio.