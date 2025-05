Albuquerque deseja melhores salários e garante casas mais acessíveis

No Dia do Trabalhador, que coincide com o Dia de São Tiago Menor, padroeiro da cidade do Funchal, o presidente do Governo Regional participa na missa - a realizar na Sé em detrimento da procissão rumo à igreja de São Tiago Maior - mas ainda teve tempo de falar aos jornalistas sobre a efeméride laica. Miguel Albuquerque garantiu que tem feito tudo para melhorar os rendimentos dos trabalhadores, embora reserve à Concertação Social a decisão de garantir aos trabalhadores do privado um rendimento parecido ao subsídio de insularidade que os funcionários públicos auferem.

Na ocasião, à porta da Sé do Funchal, Miguel Albuquerque prometeu continuar a cumprir o objectivo de mais habitação para a população, assegurando que o plano passa por ter casas 20 a 30% mais baratas do que o mercado tem oferecido, e que tem gerado problemas habitacionais na Madeira. "A habitação é uma prioridade para o Governo e estamos a fazer um investimento maciço na habitação em todos os concelhos, através do PRR, e vamos fazer uma concertação muito forte com as cooperativas, com os agentes económicos, no sentido de investirmos maciçamente, neste mandato em oferta de habitação diversificada".

O governante, que ainda ontem entregou o seu Programa de Governo para os próximos 4 anos, lembrou que há 21 anos que o desemprego não estava tão baixo na Região, apelando "a todos os madeirenses a contribuir para o crescimento económico da Região", crescimento esse que "tem tido reflexos muito positivos no rendimento das famílias, dos trabalhadores e, sobretudo, um grande objectivos de ter o desemprego mais baixo desde há 21 anos". E garantiu: "Temos de continuar este percurso porque sem crescimento económico não há nada para distribuir para ninguém, nem há qualquer possibilidade de termos mais rendimento para investirmos em mais coesão social."

Miguel Albuquerque lembra que desde há muitos anos participa netsa tradição em honra do padroeiro do Funchal, por isso não podia deixar de participar. O governante garante que chegou a horas para a missa, embora uma primeira parte - Oração das Laudes - tenha sido notada a sua ausência na primeira fila.