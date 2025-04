Chega exige "acções Imediatas para garantir a segurança da população"

O Chega Madeira, "pela voz do deputado municipal da Ribeira Brava, Celestino Sebastião, expressa profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na zona da Madalena do Mar, que resultou na morte de um turista continental", refere uma nota de imprensa, no qual aproveita para salientar que "este incidente destaca a urgente necessidade de medidas preventivas em áreas de risco elevado".

"Apesar das intervenções realizadas pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, em 2022 e 2023, com o objetivo de mitigar os riscos associados à escarpa da Madalena do Mar, o CHega Madeira considera que estas ações têm sido insuficientes face à gravidade da situação", aponta. "A recente derrocada ocorrida no local evidencia a necessidade de uma abordagem mais eficaz e célere por parte das autoridades competentes", propõe.

Assim, "o partido critica a morosidade na implementação de soluções para a escarpa em questão, que representa uma ameaça contínua não apenas para os visitantes, mas também para a comunidade local de pescadores".

Por esse motivo, o CHega Madeira "apela às autoridades competentes para que priorizem a avaliação e a reabilitação das zonas identificadas como perigosas, de modo a prevenir futuras tragédias e garantir a segurança de todos", conclui.