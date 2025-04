Madeira com "a menor taxa de desemprego desde há 21 anos"

Há 21 anos que a Madeira não registava tão baixa taxa de desemprego, destacou hoje Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude. Por ocasião de visita ao Instituto de Emprego da Madeira.

"Um feito extraordinário e sinal de uma vitalidade económica e financeira da nossa Região que se tem pautado pelas melhores políticas económicas e financeiras na área do emprego, na área empresarial", destacou.

"Relativamente ao Continente estamos com uma taxa de desemprego abaixo da média nacional: 1.6 relativamente ao mês transacto, e relativamente ao ano transacto 16.25", enaltece a nova secretária com a tutela do Trabalho.

"Sinal que a nossa economia está com vitalidade", complementou a aniversariante Paula Margarido.

Actualmente a Região tem registados "6.595 desempregados", concretizou.