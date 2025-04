35 mil pessoas já resgatadas de comboios em Espanha

Mais de 35 mil pessoas foram resgatadas de comboios em Espanha, onde ficaram presas devido ao apagão elétrico, esta segunda-feira, disse o Governo espanhol.

A perturbação nos comboios foi um dos maiores problemas causados pelo apagão em Espanha, disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa declaração país em que revelou que as forças de segurança e proteção civil já resgataram 25 mil passageiros que ficaram presos em mais de 100 comboios em todo o país.

Segundo o Governo, permanecem ainda 11 comboios com pessoas presas em "zonas mais inacessíveis".

Os comboios estão todos parados em Espanha, com o Governo a trabalhar para que os suburbanos sejam retomados "o quanto antes, nas próximas horas".

Já os de média e longa distância deverão ser retomados ao longo desta terça-feira, disse o primeiro-ministro de Espanha, o país da Europa e o segundo do mundo, a seguir à China, com a maior rede de linha ferroviária de alta velocidade.

Quanto ao tráfego aéreo, teve atrasos e cancelamentos, mas só foram anulados 344 dos cerca de 6.000 voos programados para hoje em Espanha, disse Sánchez.

O tráfego marítimo funcionou normalmente durante todo o dia em Espanha e nas estradas não foram registadas incidências, para além de congestionamentos ao final do dia em zonas urbanas, segundo o líder do Governo.

Sánchez revelou que também não há até agora registos de problemas de segurança nas ruas, mas que foram, ainda assim, reforçados os meios das forças de segurança nacionais em todo o território para as horas noturnas.

O abastecimento de eletricidade já foi reposto em mais de 50% em Espanha, mas a situação é "muito assimétrica", com regiões autónomas com 97% do sistema recuperado e outras que estão ainda abaixo dos 15%.

A expectativa é que todo o abastecimento seja recuperado nas próximas horas, através das ligações a França e Marrocos e da reativação das centrais de ciclo combinado e hidroelétricas, acrescentou.

As telecomunicações continuam a ter perturbações, mas as operadoras preveem que sejam totalmente recuperadas à medida que for reposta a eletricidade e o abastecimento das antenas.

Sánchez destacou ainda que os hospitais continuaram a funcionar com normalidade, mas que muitas empresas, desde comércios a fábricas, tiveram de suspender a atividade hoje.

Ainda assim, os mercados financeiros fecharam com normalidade, mostrando "confiança em Espanha", considerou.

"Os cidadãos podem e devem estar tranquilos. Espanha é um país seguro e responsável", realçou, depois de afirmar que não está descartada nenhuma hipótese para explicar o apagão de hoje em toda a Península Ibérica e o "desaparecimento súbito" de 15 gigawatts de energia do sistema.

"Todos os recursos do Estado estão a ser mobilizados desde o primeiro minuto para recuperar a normalidade o quanto antes", afirmou, dizendo que o primeiro "objetivo claro" é "o regresso da luz a todas as casas" na terça-feira.

Sánchez realçou que "nunca tinha acontecido uma queda a zero do sistema", numa declaração ao país em Madrid, após a segunda reunião do dia do Conselho Nacional de Segurança de Espanha.