Investimento histórico em Guernsey tem cunho madeirense

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, iniciou esta segunda-feira uma nova etapa da sua visita oficial ao Reino Unido, com a chegada à ilha de Guernsey, onde residem cerca de 2.000 madeirenses.

No quarto dia da deslocação, conforme dá nota o seu gabinete de imprensa, o governante manteve encontros com diversos empresários da diáspora madeirense, destacando-se José Spínola e Dinarte Fernandes, responsáveis por aquele que será o maior procjeto de construção civil alguma vez realizado por madeirenses nesta ilha do Canal.

“Esta empresa vai realizar a maior obra alguma vez feita por empresários madeirenses em Guernsey. Trata-se de um investimento ambicioso na área da habitação, que inclui a construção de um bloco de apartamentos, a edificação de várias moradias e a reabilitação de um edifício para fins residenciais.” Director regional

Sancho Gomes aproveitou para destacar ainda que estes mesmos empresários pretendem investir na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente através de um projecto de unidade hoteleira na Madeira, contribuindo não apenas com investimento, mas também com criação de postos de trabalho e novas infraestruturas turísticas.

A visita incluiu também um encontro com o empresário Paulo Costa, dinamizador de eventos, incluindo efemérides madeirenses em Guernsey, cujo trabalho tem sido fundamental na promoção da cultura e identidade madeirense naquela ilha britânica.

O governante elogiou o espírito empreendedor da diáspora. “Estes empresários são um orgulho para a Madeira. Contribuem ativamente para o desenvolvimento económico de Guernsey e, simultaneamente, continuam ligados à sua terra, investindo na economia madeirense. Esta dupla ligação só enriquece a Região.”

Guernsey, segundo o governante, representa “uma ilha de oportunidades, onde os madeirenses, pela sua capacidade de trabalho, resiliência e civismo, construíram uma comunidade respeitada, bem integrada e com forte coesão.” Sancho Gomes destacou também a importância estratégica desta comunidade: