Banda madeirense NAPA vai estrear-se ao vivo em Lisboa e no Porto

A banda madeirense NAPA prepara-se para representar Portugal na Eurovisão, com o tema 'Deslocado', que se tornou um fenómeno nas redes sociais. Mas as novidades não ficam por aqui: a banda anunciou esta semana que se vai estrear nos Coliseus em 2026, com concertos agendados para 24 de Janeiro no Coliseu do Porto e 30 de Janeiro no Coliseu de Lisboa.

“Da cave da avó para os Coliseus”, escreveram os NAPA nas redes sociais, celebrando o momento alto da sua carreira. “Dia 24 e 30 de Janeiro de 2026, o mar de gente vai invadir o Porto e Lisboa.”

Os concertos vão incluir 'Deslocado' e outros temas dos álbuns 'Senso Comum' (2019) e 'Logo se Vê' (2023). Os bilhetes já estão disponíveis na Ticketline, com preços entre os 30 e os 40 euros.

Apesar de já contarem com dois álbuns editados, foi com Deslocado que os NAPA alcançaram verdadeiro reconhecimento, mais de uma década após a formação. A canção, que fala sobre saudades de casa e a difícil adaptação a uma nova cidade, tornou-se um hino entre os universitários portugueses.

A popularidade do tema disparou depois de se tornar viral no TikTok, onde milhares de jovens partilharam vídeos sobre a experiência de viver longe de casa — sempre com Deslocado como banda sonora.

Com o palco da Eurovisão à vista e os Coliseus já no horizonte, 2025 promete ser um ano marcante para os NAPA — e para os seus fãs.