Duarte Caldeira e Paulo Bruno Ferreira seguem anúncio de Gouveia e revelam saída

O anúncio feito na noite desta sexta-feira, 25 de Abril, por Miguel Silva Gouveia na rede social Facebook está a ter grandes repercussões com duas saídas da corrida para as autárquicas já reveladas nos comentários. Trata-se de Duarte Caldeira e Paulo Bruno Ferreira.

"Do mesmo modo, também decidi que a minha participação autárquica terminará no final deste mandato, foi um percurso bonito, gratificante, mas é tempo de dar espaço a outros protagonistas", escreveu o ex-presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, do Partido Socialista.

O ex-presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, também optou pela saída de cena: O meu ciclo autárquico encerra-se no final deste mandato e estarei sempre disponível para São Gonçalo e para o meu/nosso Partido Socialista noutros projectos, noutros tempos."

A reacção de Pedro Calaça Vieira da Juventude Socialista também se destaca, embora não seja para já uma indicação de saída do partido: "Liderar também é perceber quando estamos a mais, perceber que todos contam e não realizar linchamentos públicos daqueles que possam pensar diferente dentro do mesmo partido, liderar é agregar e não dizimar tudo a sua volta para não ter concorrência, liderar é ter uma só cara e ser coerente, liderar é lutar pela democracia em todas as frentes, internas e externas, e não pregar democracia para fora e ser um ditadorzinho internamente. Liderar é ter palavra e ser fiel aos seus princípios e aos seus camaradas! E isso o Miguel teve nesta resposta que deu, doa a quem doer!"