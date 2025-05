Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Carências médicas forçam Governo a gastar meio milhão. Só este ano já foi necessário contratualizar a prestação externa de clínicos em pelo menos 10 especialidades.* Maurício de Melim sai da Autoridade de Saúde e há uma cara nova no Conselho de Administração do SESARAM. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Criança de 12 anos já não ia à escola desde a Páscoa. PJ refere que caso está em segredo de justiça. Secretaria da Educação revela que não foi aberto nenhum processo de averiguações interno já que a morte ocorreu fora do contexto escolar. ‘Gonçalves Zarco’ não fala após descartar hipótese de ‘bullying’.

Vai nascer hotel com 100 camas em São Vicente. Câmara Municipal vendeu Casas dos Magistrados com mais-valia de 400 mil euros. Autarca José António Garcês aponta para a conclusão do projecto até 2027.

Fique também a saber que existem 5 denúncias na Madeira por abuso sexual na Igreja. Subiram para 130 as denúncias no global do País, diz psicóloga Rute Agulhas, do grupo Vita, que apresenta hoje livros no Funchal

E, por fim, 55% do tráfego acumulado em 14,5 km da via rápida.

