Alunos do ISAL estão na Croácia para promover estratégias de aprendizagem

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) juntou-se a duas universidades europeias para debater o futuro da aprendizagem em ambiente digital. O projecto está integrado no programa Erasmus+ e, durante uma semana, leva cerca de uma dezena de estudantes madeirenses a sessões de networking para partilha de conhecimentos.

O curso denominado 'Independent Learning Strategies in a Digital Environment' visa capacitar os estudantes de ensino superior para a implementação de estratégias de aprendizagem independente em ambiente virtual, recorrendo a ferramentas digitais. "Pretende-se, com este curso, que os estudantes se tornem mais autónomos no seu processo de aprendizagem e mais preparados para um futuro cada vez mais global e digital", refere nota à imprensa.

Esta iniciativa vai ao encontro da estratégia de internacionalização do ISAL que, desta forma, reforça uma vez mais a sua cooperação com as instituições de ensino superior parceiras e prossegue a busca pelo constante aperfeiçoamento da sua atividade, através da promoção de formas inovadoras de aprender e ensinar.