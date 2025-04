Porto Santo Line cancela viagens do dia 1 de Maio

A Porto Santo Line informou, esta tarde, que as viagens do dia 1/5/25 (FNC-PXO às 8h e PXO-FNC às 20h), serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, e que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio.

Contudo, “de forma a apresentar alternativas de viagens aos nossos passageiros, foram abertas viagens extra” para a sexta-feira, dia 2 de Maio, nomeadamente: Funchal – Porto Santo: 8h (viagem extra) e 19h e Porto Santo - Funchal: 12h (viagem extra) e 22h30, refere a nota informativa.

Mais informa o operador portuário que as passagens do dia 1/5/25 foram automaticamente remarcadas para dia 2/5/25, 6ªf, FNC-PXO às 8h e, PXO-FNC às 22h30. “Para mais informações ou alterações, por favor contacte (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados)”, conclui.