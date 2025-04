Rubina Leal exorta organizações a promover a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, exortou na intervenção de abertura da Sessão Comemorativa do Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho, organizada pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e pela Direção Regional do Trabalho, acolhida no Espaço IDEIA, no Parlamento Madeirense, que as organizações, quer do sector privado, quer do sector público, a promover saúde e o bem-estar dos colaboradores.

Referiu que empresas e serviços públicos que promovem um ambiente saudável, oferecendo programas de bem-estar, horários flexíveis e incentivos para a prática de actividades físicas e apoio familiar, veem uma diminuição no stress e no absentismo.

Rubina Leal fez notar que actualmente, a felicidade no trabalho deixou de ser encarada como um privilégio e passou a ser vista como um elemento fundamental para o sucesso das organizações, pelo que se constata que o conceito de felicidade profissional evoluiu nas últimas duas a três décadas. 'Hoje, fatores como o equilíbrio entre vida pessoal e profissional são amplamente reconhecidos como determinantes para o bem-estar dos colaboradores', asseverou.

Aliás, como salienta a presidente do Parlamento madeirense, há países onde é valorizado, em vez do PIB, o conceito de FIB: Felicidade Interna Bruta. Ou seja, um indicador multidimensional de desenvolvimento que procura equilibrar o bem-estar material com as necessidades espirituais, emocionais e culturais, com ênfase no acesso à educação, saúde e finanças. É por esta razão que as empresas oferecem cada vez mais flexibilidade, permitindo que as pessoas alcancem um equilíbrio saudável entre as suas responsabilidades pessoais e profissionais.

Depois de sustentar a sua intervenção com indicadores que demonstram que a produtividade está intimamente ligada com a felicidade e motivação no trabalho, Leal afirmou que "não podemos dissociar o bem-estar, físico e mental, a felicidade, dos trabalhadores, da sua capacidade de produzir, de contribuir para o sucesso da sua entidade patronal". Finalizou a sua intervenção deixando claro que trabalhadores motivados, satisfeitos e felizes são o segredo para o sucesso das organizações.