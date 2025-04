António Machado estreia-se na Selecção A

Paulo Pereira, seleccionador nacional divulgou os convocados para os jogos com a Roménia e Israel, agendados para 8 e 11 de Maio na capital Romena, Bucareste.

Numa convocatória que apresenta cinco estreias absolutas, destaque para a chamada do verde-rubro o pivot António Machado, que terá a companhia do colega de equipa o guarda-redes Diogo Valério.

Depois de cumprido o principal objectivo de conquistar o passaporte para o Men’s EHF Euro 2026, no passado dia 16 de Março, em Odivelas, chegou a hora de novo desafio para os Heróis do Mar: garantir a primeira posição do Grupo 8 dos Qualifiers.