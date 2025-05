Pontassolense conquista Taça da Madeira

A AD Pontassolense conquistou há instantes a Taça da Madeira 2024/2025 em futebol sénior ao vencer, na final, o Estrela da Calheta.

Num jogo emotivo os golos apenas apareceram na marcação das grandes penalidades, já que durante o tempo regulamentar e o prolongamento ambas as equipas não conseguiram marcar qualquer golo.

Na 'lotaria' dos pénaltis a formação da Ponta do Sol foi mais feliz marcando por quatro ocasiões contra as três do conjunto da Calheta.

Para além da conquista da Taça da Madeira a AD Pontassolense assegura também o passaporte para representar a Madeira na Taça de Portugal da próxima temporada.