III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal decorre em Santana

O município de Santana acolhe o III Festival das Reservas da Biosfera de Portugal, um evento que celebra a riqueza natural, cultural e humana dos territórios portugueses reconhecidos pela UNESCO.

Na edição de hoje, destaque para o seminário 'Boas Práticas em Territórios UNESCO', que contou com a presença de vários oradores de renome. A sessão foi aberta por Rita Brasil, Secretária Executiva da Comissão Nacional da UNESCO, que apresentou a temática 'Redes UNESCO em Portugal', destacando a importância da cooperação entre os territórios classificados.

Seguiu-se a intervenção de Paulo Oliveira, Gestor do Bem Património Mundial da Laurissilva da Madeira, que abordou a relação entre este ecossistema único, as alterações climáticas e os desafios da resiliência ambiental.

Ana Carvalho, gestora da Reserva da Meseta Ibérica, apresentou exemplos concretos de boas práticas de gestão em territórios UNESCO, enquanto Armando Pinho, representante do Município de Câmara de Lobos, falou sobre a cidade como parte da rede UNESCO Cidade de Aprendizagem, sublinhando o papel da educação no desenvolvimento sustentável.

Amanhã, o festival continua com um animado programa. Haverá um workshop de padaria tradicional com a presença especial da Melhor Padeira do Mundo, Elisabete Ferreira, acompanhada por Olindinha Luís, partilhando saberes e sabores da tradição.

A animação estará garantida com actuações da Associação Bolo do Caco, da artista Énia Caires, do grupo Seis Po’ Meia Dúzia e do artista Álvaro Florença, prometendo momentos de grande convívio e celebração da identidade cultural madeirense.

O Festival reafirma o compromisso das Reservas da Biosfera com a valorização do território, da sustentabilidade e da cooperação entre comunidades.