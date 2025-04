Pelo menos nove mortos no atropelamento em festival no Canadá

Pelo menos nove pessoas morreram no atropelamento coletivo que ocorreu no sábado à noite num festival em Vancouver, no Canadá, segundo números avançados hoje pela polícia.

"Até à data, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois de um homem se ter atirado contra uma multidão, ontem à noite, no festival Lapu-Lapu. Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por este trágico incidente", anunciou a polícia canadiana na rede social X, citada pela agência de notícias AFP.

Segundo a AFP, as autoridades já excluíram a hipótese de terrorismo.

No sábado, pelas 20:00 locais (04:00 de hoje em Lisboa), na zona de Sunset on Fraser, ao volante de um jipe preto um homem, que foi depois detido no local, avançou a alta velocidade contra bancas de comida durante um festival que reúne a comunidade filipina de Vancouver, conhecido como Lapu Lapu, e que normalmente atrai grandes multidões.

O festival presta homenagem a um líder da luta anticolonialista do século XVI nas Filipinas.

O suspeito, de 30 anos, tem antecedentes policiais, segundo informou a polícia numa conferência de imprensa após o incidente.

O jornal Vancouver Sun, citado pela agência Efe, refere que o suspeito tem problemas de saúde mental e que quando estava a ser interrogado pediu "desculpa" às pessoas que assistiam à cena, tendo-lhes pedido para não filmarem a sua cara com os telemóveis.