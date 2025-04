Câmara de Lobos conquista Prémio de Excelência Autárquica Ouro na categoria de Cultura

O Município de Câmara de Lobos foi distinguido com o Prémio de Excelência Autárquica Ouro, na categoria de Cultura, pelo projecto 'Festival Giratório'. A entrega do galardão decorreu durante uma cerimónia no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares.

Promovido pela plataforma Cidade Social e pela Associação Internacional de Cidades Educadoras (Delegação Portugal), em parceria com a Direcção-Geral das Autarquias Locais, o prémio visa reconhecer boas práticas de governação local em diversas áreas. Na categoria da Cultura, destacou-se o Festival Giratório, um evento que alia expressão artística à sustentabilidade ambiental.

O Festival Giratório promove uma programação itinerante e inclusiva, envolvendo a comunidade na reutilização de materiais e no uso consciente dos recursos. Com forte impacto local, o evento atrai milhares de visitantes, sobretudo durante o Verão, quando as ruas da baixa da cidade são decoradas com arte reciclada.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, sublinhou que o prémio reflecte o empenho das instituições e dos trabalhadores municipais na concretização do projecto. “É um reconhecimento do trabalho conjunto e da aposta contínua em iniciativas culturais que geram valor e consciência ambiental na nossa comunidade”, afirmou.