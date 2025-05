'Madeira dos Meus Encantos' abre o 46.° Cortejo Alegórico da Flor

O Cortejo Alegórico da Flor, celebração simboliza a renovação e a esperança, é a grande atracção deste domingo Dia da Mãe.

Desde 1979 que o Cortejo Alegórico da Flor destaca-se como o momento mais mágico e encantador da Festa da Flor. Um espectáculo grandioso que transforma a baixa da cidade num jardim de cor e movimento, onde cerca de 1700 figurantes, entre os quais muitas crianças, dançam e espalham a alegria ao Iongo das avenidas marginais da cidade – Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e Avenida Sá Carneiro. A criatividade ganha vida com as múltiplas coreografias e trajes, adornados pelos exuberantes carros alegóricos. As inúmeras flores e multicolores centram as atenções dos milhares de espectadores num desfile que deverá ultrapassar as duas horas de autêntica celebração das flores.

O grandioso espectáculo de cor e movimento partiu da Praça da Autonomia, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Francisco Sá Carneiro, com a seguinte ordem de grupos participantes: João Egídio Rodrigues ‘Madeira dos Meus Encantos’; Isabel Borges ‘Do Mar A Serra’; Escola de Samba Caneca Furada ‘Flores de Sonho’; Associação Animad ‘Rosarium’

Sorrisos de Fantasia ‘Secret Garden’; Associação Tramas e Enredos ‘Flores e Sonhos’; Associação FT - Fitness Team ‘Paradise’; Poeira D'Enigmas - Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba ‘Ilha dos Sonhos Um Refugio Entre Céu e Mar’; Associação Batucada da Madeira ⁃ ABM ‘Dona Orquídea e as suas Cores’; Palco D' Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba ‘Um Sonho de Flores ⁃ Fado e a Rosa'; Associação de Animação Geringonça ‘Citrus Bloom’; Nuvem D'Afectos Associação de Animação ‘Povo de sonhos, Costumes e Flores’; Associação Cultural Império da llha 'Minha lha tropical’.

No final os Carros Alegóricos serão reagrupados no parque de estacionamento do Cais 8, onde ficarão em exposição até ao final da tarde (18 horas) de amanhã, segunda-feira, dia 5.