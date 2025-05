46.º Cortejo Alegórico da Festa da Flor em Dia da Mãe

A baixa da cidade do Funchal acolhe este domingo, 4 de Maio, Dia da Mãe, o 46.º Cortejo da Festa da Flor.

No total, estarão envolvidas 1.700 pessoas e 13 grupos participantes na parada que é o ponto alto das comemorações deste mês de Maio. O desfile terá início pelas 16h30, na Praça da Autonomia, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) e segue em direcção à Rotunda Sá Carneiro na Avenida Sá Carneiro.

Ordem e tema dos grupos participantes no Cortejo Alegórico:

João Egídio Rodrigues “Madeira dos Meus Encantos”; Isabel Borges “Do Mar À Serra”; Escola de Samba Caneca Furada “Flores de Sonho”; Associação Animad “Rosarium”; Sorrisos de Fantasia “Secret Garden”; Associação Tramas e Enredos “Flores e Sonhos”; Associação FT - Fitness Team “Paradise”; Poeira D’Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba “Ilha dos Sonhos - Um Refúgio Entre Céu e Mar”; Associação Batucada da Madeira – ABM “Dona Orquídea e as Suas Cores”; Palco D’Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba “Um Sonho de Flores - O Fado e a Rosa”; Associação de Animação Geringonça “Citrus Bloom”; Nuvem D’Afectos – Associação de Animação “Povo de sonhos, Costumes e Flores”; Associação Cultural Império da Ilha “Minha Ilha tropical”.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo vigésimo quinto dia do ano, em que faltam 241 dias para o fim de 2025:

- 15h30 - Jogo Marítimo - Felrense da II Liga no Estádio do Marítimo;

- 16 horas - A FNAC do Madeira Shopping recebe personagens do universo Star Wars;

- 16 horas - Jogo Madeira SAD - ABC da Taça de Portugal em andebol feminino no Pavilhão do Funchal;

- 16h15 - Jogo Marítimo - FC Porto do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol masculino no Pavilhão do Marítimo;

Campanha eleitoral para as legislativas nacionais:

- 10 horas - A candidatura da AD (PSD/CDS) promove uma iniciativa política na Praça do Município do Funchal;

- 11 horas - A candidatura da Iniciativa Liberal promove uma acção de rua entre o Caniçal e Machico;

- 11h30 - A candidatura do PS promove uma conferência de imprensa junto ao Espaço Multiusos do Porto Moniz;

- 11h30 - A candidatura dA CDU promove uma iniciativa no entro da freguesia do Caniçal, na entrada para o Porto do Caniçal;

- 11h45 - A candidatura do JPP promove uma acção de campanha junto à Igreja do Caniço;

Principais acontecimentos registados a 4 de Maio, Dia Mundial da Espondilite Anquilosante e Dia da Mãe:

1460 - Diogo Gomes descobre o arquipélago de Cabo Verde.

1493 - O Novo Mundo é dividido entre Portugal e Espanha, através da bula Inter Coetera, do Papa Alexandre VI.

1904 - Os Estados Unidos assumem o controlo do Canal do Panamá.

1932 - É extinta a Intendência-Geral e criada a Direção-Geral de Segurança Pública.

1938 - Apresentação da Reforma do Ensino na Assembleia Nacional. Defende "o ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar", sem o "estéril enciclopedismo, fatal para a saúde moral da criança".

1961 - Astérix, o irredutível guerreiro gaulês, aparece pela primeira vez em Portugal nas páginas da revista Foguetão. Além da Foguetão, as histórias foram ainda publicadas nas páginas do Cavaleiro Andante, do Zorro e do Tintin. A primeira história de Astérix foi publicada depois em álbum em Portugal em 1967: "Astérix, o Gaulês".

1970 - Assalto da Guarda Nacional norte-americana a manifestação contra a guerra do Vietname, na Universidade do Kent, Ohio, causa a morte de estudantes e levanta onda de protesto nos Estados Unidos.

1972 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos e os representantes de Hanói suspendem as negociações de Paris, França.

1974 - O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - MRPP organiza a primeira manifestação de boicote ao embarque de soldados para os territórios africanos sob administração portuguesa.

1982 - Guerra das Falklands/Malvinas. Navio inglês DDG HMS Sheffield é atingido por um míssil Exocet. Morrem 20 marinheiros e o navio é abandonado.

1987 - É formalizada, em Lisboa, a Coligação Democrática Unitária (CDU), constituída pelo PCP, Os Verdes e independentes.

1989 - Dezenas de milhares de estudantes chineses juntam-se à concentração iniciada no final de abril, na Praça de Tiananmen, em Pequim.

1990 - O Parlamento letão declara a Letónia uma República Democrática Independente. É o último dos três estados bálticos a assumir o corte com a Rússia.

1992 - Terminam os motins raciais de Los Angeles, Estados Unidos, iniciados a 29 de abril, depois da absolvição dos polícias acusados da agressão ao motorista negro Rodney King. Em seis dias, somaram-se 53 mortos, mais de 7000 detenções e cerca de mil milhões de dólares de prejuízos, na baixa de Los Angeles.

1993 - Os jornalistas portugueses aprovam o Código Deontológico, numa consulta que abrangeu todos os profissionais detentores de Carteira Profissional.

1994 - O líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, e o primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, assinam, no Cairo, Egito, o acordo de autonomia palestiniana e o fim da ocupação israelita na Faixa de Gaza e em Jericó.

1996 - António Guterres é reeleito secretário-geral do PS.

1998 - Theodore Kaczynski, também conhecido por "Unabomber", é condenado a prisão perpétua, nos Estados Unidos, na sequência de uma série de atentados à bomba.

2000 - O vírus informático "I love you" paralisa sistemas de comunicações em todo o mundo através do correio eletrónico (e-mail).

2002 - O primeiro-ministro, Durão Barroso, inaugura a réplica da ponte Hintze Ribeiro, que liga Castelo de Paiva e Entre-os-Rios.

2004 - A UNESCO distingue em Belgrado, na Sérvia, o jornalista cubano Raul Rivero, preso há 20 anos, com o Prémio Liberdade de Imprensa.

2005 - É autorizada a primeira vacina para o melanoma e o cancro de rins, HybriCell, desenvolvida pelo cientista brasileiro José Alexandre Barbuto.

2006 - O franco-marroquino Zacarias Moussaoui é condenado a prisão perpétua por cumplicidade nos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

2007 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, é considerado o melhor jogador do campeonato inglês pela Associação de Jornalistas de Futebol inglesa.

2009 - A ministra da Saúde, Ana Jorge, anuncia o primeiro caso de gripe A em Portugal: uma mulher de 30 anos recém-chegada do México.

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia os termos do programa de assistência financeira externa: um empréstimo de 78 mil milhões de euros amortizável até pelo menos 2026, que implica um extenso programa de reformas a concretizar até ao final de 2013.

2014 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, comunica ao país a saída do programa de assistência financeira sem recurso a qualquer programa cautelar.

2016 - O Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação em primeira instância dos administradores do Banco Privado Português (BPP).

2018 - É anunciado que o Prémio Nobel da Literatura não é atribuído neste ano devido aos alegados abusos sexuais em que se encontram envolvidos membros da Academia Sueca responsáveis pela seleção do vencedor.

2020 - Covid-19. A Galp suspende a atividade na refinaria de Sines durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento "dos produtos produzidos", na sequência da pandemia.

2024 - Um incêndio no Hospital de Ponta Delgada obriga ao encerramento do Serviço de Urgência, Bloco de Partos e Bloco Operatório e à retirada de doentes, afetando o sistema elétrico da maior unidade de saúde dos Açores.

2024 - As autoridades russas incluem o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na lista de procurados do Ministério do Interior, por infração "ao abrigo de um artigo não especificado do Código Penal da Federação Russa".

