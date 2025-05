Bancadas quase lotadas e milhares nas avenidas

A meia hora do início do Cortejo Alegórico da Flor (16h30) milhares de residentes e turistas enchem as avenidas onde decorrerá o desfile. Nem o surgimento de alguns chuviscos 'arrefece' o entusiasmo da multidão, muitos dos quais já ocupam as bancadas.

O 46.° Cortejo Alegórico da Flor tem arranque previsto para as 16h30. Participam no grande desfile 13 grupos, complementado com o grupo de João Egídio Rodrigues, que abre o cortejo, num total de mais de 1.700 participantes.

Instaladas 8.800 cadeiras ao longo das avenidas Receita deverá ascender a 260 mil euros - 30 euros por assento

O evento que perdura até ao próximo dia 25, traz tapetes florais, o Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais, numa parceria com a secretaria da Agricultura, actuações diversas, e o Pavilhão do Bordado Madeira.