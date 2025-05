'Placa Central' efervescente no 'aquecimento' para o Cortejo Alegórico da Flor

Na Placa Central da Avenida Arriaga a grande atracção volta a ser o Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais, a funcionar todos os dias, até 25 de Maio, a partir das 10:00, de domingo a quinta-feira até às 00:00, à sexta e sábado, até à 01:00.

Este domingo 'da Mãe' e do Cortejo Alegórico da Flor não é excepção tal é a multidão, com destaque para os inúmeros turistas, que 'enchem' a Placa Central, em especial junto ao muito concorrido Mercadinho.

Um bom prenúncio para uma tarde de enchente na baixa funchalense, sendo que as grandes atenções deste domingo estarão centradas neste que é já o 46.º Cortejo da Flor a percorrer, a partir das 16:30, a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e a Avenida Sá Carneiro.

Em jeito de pré-aquecimento a Placa Central da Avenida Arriaga convida os passantes a se deixarem ficar por ali. Se ao final da manhã a área Folk – junto à estátua de João Gonçalves Zarco - teve a actuação do Grupo de Folclore de Machico, neste início de tarde será a vez do Grupo de Folclore Monte Verde animar o público no ‘aquecimento’ para o Cortejo Alegórico.

Logo, ao princípio da noite, quem estiver no centro da cidade poderá também assistir ao concerto dos Black Dog Blues Band, a partir das 21:00, desta feita no palco dos Concertos – próximo do Teatro Baltazar Dias.

Paralelamente, é também grande atracção junto ao Mercadinho recheado de sabores, a 70.ª ‘Exposição da Flor’, na tenda gigante montada no Largo da Restauração. Neste ‘Pavilhão da Flor’, o Concurso Florícola Regional será um dos pontos altos da Festa, com o tema ‘Ornamentos e Flores’ iniciativa organizada pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

Também a despertar a curiosidade de quem passa próximo da Sé é o Pavilhão do Bordado Madeira, instalado do lado Nascente da Placa Central da Avenida Arriaga. Organizado pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), coloca em destaque a maior essência artesanal da ilha: o Bordado Madeira. Este espaço concebido para acomodar também actividades didácticas e de carácter lúdico, dá expressão à celebração da arte, onde os visitantes podem apreciar as obras dos produtores, diariamente entre as 10:00 e as 19:00.

Até ao dia 13 o destaque será a rica tradição do Bordado Madeira. A partir do dia 14 e até ao dia 25, último dia da Festa da Flor, será o Artesanato Regional a estar em evidência.