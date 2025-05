'Costa Diadema' traz 3.584 passageiros à Madeira no dia do cortejo da Flor

O porto do Funchal acolhe, hoje, o navio 'Costa Diadema', que chegou com 3.584 passageiros e 1.217 tripulantes, agenciado pela Blatas. O navio navega tendo como capitão Ignazio Ginardina, tem partida prevista para as 17 horas, rumo a Cádis.

O 'Costa Diadema' está a realizar um cruzeiro de 21 dias, tendo partido a 20 de Abril da cidade de Santos, Brasil, visitando depois Rio de Janeiro, Salvador da Baia, Maceió, Praia (Cabo Verde) e Santa Cruz de Tenerife. Depois de Cádis, prossegue viagem para Lisboa, Vigo (Espanha), terminando o cruzeiro em Le Havre (França).

Esta é uma viagem de reposicionamento para o Mediterrâneo, onde vai ficar baseado durante a temporada.