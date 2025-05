The Black Mamba atraem muitos à Ponta do Sol

Os The Black Mamba atraíram muitos, esta noite, ao Festival Aquí Acolá, que decorre na Ponta do Sol.

A banda portuguesa, conhecida pela sua fusão de soul, blues e funk, deu um espectáculo vibrante, na Avenida 1.º de Maio, onde apresentou o seu mais recente álbum ‘Last Night in Amsterdam’.

Neste espectáculo foram interpretados temas icónicos, como ‘Love Is On My Side’, que levou o grupo à final do Festival Eurovisão da Canção e, consequentemente, à Eurovisão, que decorreu em Roterdão, em 2021.

Antes, mas no Largo do Pelourinho, realizou-se o concerto da banda de rock madeirense Pilares de Banger, que recentemente anunciou o lançamento de ‘Descobrimentos’. Uma tema que, como não poderia deixar de ser, fez parte do alinhamento do espectáculo.

O festival, organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, recebe ainda, esta noite, a partir da meia-noite, no Largo do Pelourinho, o sírio Omar Souleyman, ícone global da fusão entre música tradicional do Médio Oriente e electrónica moderna.

Neste penúltimo dia, a partir da 1h30, será igualmente possível dançar ao som do DJ Set de Fabz.

O festival termina amanhã, com mais propostas. O programa completo e todas as informações estão disponíveis no site oficial: https://festivalaquiacola.pt/pt/