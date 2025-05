Pela sua saúde, proteja-se do sol

Numa semana de sol e calor, nunca é demais lembrar a importância de uma adequada protecção solar. Lembrar, também, que o protector com Factor de Protecção Solar (FPS) é para ser usado todos os dias do ano, para evitar doenças de pele.

O sol pode causar efeitos nefastos e, nesta altura em que passamos mais tempo no exterior a aproveitar o calor e bom tempo, convém vincar quais as melhores formas de nos protegermos desses mesmos efeitos. O cancro da pele é o tipo mais frequente de cancro em pessoas de raça branca e, em cerca de 90% dos casos, a exposição solar excessiva é a causa mais frequente.

Em primeiro lugar, lembrar que é necessária atenção redobrada nesta época do ano, com a Primavera e Verão a convidarem a idas à praia, passeios na serra e convívios em esplanadas, mas que a protecção contra o sol deve ser feita ao longo de todo o ano. O protector solar deve ser aplicado nas zonas expostas todos os dias sem excepção.

Mesmo quando não está sol, a radiação solar ultravioleta A atinge a superfície terrestre. Razão pela qual é necessária a aplicação de protector solar todos os dias. Quando nos expusermos ao sol, devemos aplicar um protector solar com FPS superior a 30, preferencialmente superior a 50. Quanto mais clara for a pele, mais elevado deve ser o FPS.

É importante desmistificar a crença de que as pessoas bronzeadas ficam “com um ar mais saudável”. Não existe nada de saudável no bronzeado. Trata-se de um mecanismo de defesa do corpo para proteger o nosso ADN, e os danos provocados pela radiação solar são permanentes. Existe sempre a possibilidade de um bronzeado seguro, através da aplicação de produtos autobronzeadores.

Em circunstâncias de exposição solar prolongada, deve aplicar-se o protector solar cerca de 30 minutos antes de sair de casa, e renovar a aplicação, pelo menos, a cada duas horas. Em caso de ida ao mar ou piscina, o protector deve ser aplicado de novo após cada banho, mesmo que tenha a indicação de ser ‘resistente à água’ (‘water resistant’).

O protector solar é seguro, eficaz e amplamente recomendado, mas a sua eficácia depende de diferentes factores, como a quantidade aplicada, se o produto foi bem espalhado na pele, há quanto tempo foi aplicado, etc. Daí a preponderância de ser combinado com outras medidas complementares, como o respeito pelo ‘horário vermelho’. Ou seja, evitar a permanência ao sol no período entre as 12h e as 16 horas, ou mesmo entre as 11h e as 17h para pessoas com a pele muito clara.

A protecção solar é um conjunto de hábitos, juntando-se aos já referidos, o procurar a sombra sempre que possível; usar chapéu de abas largas, camisa ou t-shirt de algodão e cor escura e óculos de sol durante a exposição solar directa; e não esquecer os lábios, orelhas, pálpebras, nuca e dorso das mãos e pés na aplicação do protector solar, que deve ser generosa.

FPS – Factor de Protecção Solar

O Factor de Protecção Solar, apresentado pelos protectores solares existentes no mercado, é determinado com base na razão entre as quantidades de radiação UV necessárias para que ocorra a queimadura solar, com protector solar e sem proctetor solar. Ou seja, o índice indica o tempo que a radiação UV demoraria a provocar uma queimadura solar numa pele protegida com determinado protector em comparação com o tempo que demoraria sem protector.

Se a pele não protegida tiver uma queimadura solar após 10 minutos de exposição solar, com a aplicação de um protetor solar com um FPS 10 a mesma pele terá uma queimadura solar após 100 minutos e com um FPS 30 ao fim de 300 minutos. É importante saber que este efeito de protecção não aumenta linearmente com o FPS. Por exemplo, um FPS 10 reduz em cerca de 93% a radiação UVB filtrada, um FPS 30 em cerca 97% e um FPS 30 reduzirá cerca de 98%.

A diferença pode parecer pequena, mas os dermatologistas alertam que o importante é olhar à radiação que passa, ao invés daquela que é filtrada. Na prática, a radiação que passa é quase o dobro no FPS 30 do que num FPS 50, daí queimar mais.

Tão importante quanto a escolha do produto é a sua aplicação correcta. Para se conseguir a protecção indicada com o FPS, é necessária uma quantidade de 2 mg/cm². Para cobrir todo o corpo, pode ser necessário até metade de uma embalagem pequena. Um adulto médio necessita de cerca de 35ml de protector solar, o que equivale a 9 colheres de chá.

A regra das colheres de chá ajuda a distribuir a protecção correctamente, devendo ser aplicada uma colher de chá de protector solar na cabeça e pescoço; uma colher de chá em cada membro superior, duas colheres de chá em cada membro inferior, e duas colheres de chá no tronco. Atenção aos produtos em spray, que, embora práticos, existem estudos que indicam que os consumidores tendem a aplica-los em menor quantidade.

Por fim, advertir quanto aos prazos de validade. O protector solar que foi utilizado no Verão passado deve ir para o lixo. É arriscado usar protector aberto há vários meses, sobretudo quando foi levado para a praia, acabando por perder características a ganhar outras por estar, também ele, exposto ao sol e calor. Ter também em atenção o período indicado na embalagem, que pode ser de 6 ou 12 meses.

Vitamina D

O problema dos níveis baixos de vitamina D devido ao uso de protextor solar foi desmentido por diversos estudos que envolveram populações de idades variadas e em circunstâncias de vida real, não de cenário de laboratório. Os diversos estudos realizados demonstraram não haver evidência que suporte a afirmação que o uso diário de protector solar levaria a redução dos níveis de vitamina D.

No que diz respeito a polémicas relacionadas com alguns componentes de alguns protectores solares, nomeadamente oxibenzona e retinil palmitato, concluiu-se que o risco de não usar protector solar é muito superior a qualquer potencial risco associado a algum componente.