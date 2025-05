Zona Militar da Madeira assinala o seu 189.º Aniversário com celebrações na Ponta do Sol

A Zona Militar da Madeira vai assinalar o seu 189.º aniversário com a realização de actividades de caráter militar e cultural, nos dias 3 e 5 de Junho, no Município da Ponta do Sol.

Na próxima terça-feira, 3 de Junho, a vai acolher o Concerto da Banda Militar da Madeira com a Orquestra de Jazz do Funchal (Redux) e com as artistas convidadas Sofia Pita e Beatriz Caboz.

No dia seguinte, 5 de Junho, terá lugar, na Vila da Ponta do Sol, a Cerimónia Militar comemorativa do 189.º aniversário da Zona Militar da Madeira e o Juramento de Bandeira do 2.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2025, que iniciou a sua formação no dia 22 de Abril deste ano.