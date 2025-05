Saiba onde vai estar posicionado o radar da PSP em Junho

A Polícia de Segurança Pública vai continuar a fiscalizar a velocidade nas estradas da Madeira com utilização de radar neste mês de Junho, no âmbito do programa ‘Quem o avisa…’.

O mês de Maio está a terminar, por isso está prevista uma acção de controlo de velocidade no dia 30, sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00 na VR1 - km 37,7 - Piquinho - Machico.

No mês de Junho...

A 6 de Junho, entre as 8h00 e as 12h00 o radar da PSP vai estar posicionado na via rápida, mais precisamente no km 6.0 Oeste-Este, na zona da Quinta Grande - Câmara de Lobos. No mesmo dia, entre as 08h30 - 11h30, também na via rápida, mas na zona de Santa Catarina, Junto a Quinta Américo Durão - Santa Cruz, no km 33.3.

No dia 18 do próximo mês a polícia vai fiscalizar a velocidade na via rápida ao km 9.4 Este - Oeste - Câmara de Lobos, a partir das 18 horas.

No dia seguinte, 19 de Junho, entre as 10 e as 12h3 o radar estará na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Por fim, a 25 de Junho, os radares estarão na Via Expresso, na zona zona dos Moinhos - Faial -Santana, entre as 16h30 e as 19h30.

É preciso ter em conta que poderão ocorrer outras acções de fiscalização que não foram divulgadas.