Criolo brilha no Festival Aqui Acolá

O Festival Aqui Acolá, que decorre na Ponta do Sol, conta esta sexta-feira, 30 de Maio, com artistas de topo. Destaque para as actuações de Criolo e de MXGPU.

O brasileiro Criolo, referência incontornável da música contemporânea em língua portuguesa, trouxe à Madeira uma fusão única de rap, samba e MPB. O artista apresentou temas de álbuns emblemáticos, como 'Nó na Orelha', 'Sobre Viver' e 'Espiral de Ilusão', num espectáculo intenso, emocional e politicamente comprometido.

Foto de Mário Pereira

Pelas 00 horas, é a vez da actuação de Moullinex e GPU Panic, que formam os MXGPU. Os representantes de uma nova geração da música electrónica portuguesa encontram-se em plena ascensão internacional, com o álbum de estreia previsto para este ano e actuações agendadas para cidades, como Nova Iorque e Los Angeles.

Regionalmente falando, o festival conta ainda com o DJ Set de Pita, entre outras propostas. O evento decorre até domingo, 1 de Junho.