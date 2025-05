Festival Atlântico integra abertura do Mercado Quinhentista de Machico

O arranque do Mercado Quinhentista de Machico contará, uma vez mais, com a realização de um espectáculo piromusical inserido no Festival Atlântico, promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

"O espectáculo terá lugar na próxima sexta-feira, 6 de Junho, pelas 23h00, na baía de Machico, e combina a música de época com um espectáculo de fogo de artifício, numa apresentação que tem vindo a afirmar-se como um dos momentos altos do início deste evento cultural", indica nota à imprensa.

"Com uma duração aproximada de 12 minutos, a sessão piromusical será da responsabilidade da empresa Macedos Pirotecnia, reconhecida pela qualidade técnica e artística dos seus trabalhos a nível nacional e internacional", acrescenta.

E conclui: "A iniciativa insere-se no programa do Festival Atlântico, que ao longo dos sábados do mês de Junho oferece espetáculos piromusicais, reforçando a sua oferta cultural e turística. Em Machico, o evento assume uma importância simbólica adicional, marcando de forma solene o início de um fim de semana dedicado à recriação histórica e à valorização do património cultural madeirense".