Livro conta a história de 27 capelas da Madeira

É apresentado esta terça-feira, 27 de Maio, no Museu das Cruzes, na cidade do Funchal, o livro 'Roteiro: Capelas ao Luar (2016-2020)', uma iniciativa da Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura, para dar a conhecer a história das 27 capelas da Madeira que integraram o projecto Capelas ao Luar, o qual levou 3.500 pessoas a visitarem os espaços de sete concelhos da Região.

A obra conta com organização, apresentação e coordenação de Francisco Clode de Sousa, investigação e textos de Rita Rodrigues e Paulo Ladeira, design de Pedro Clode com apoio à paginação de Jorge Abreu, e fotografias de colegas e visitantes das capelas.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à cerimónia de apresentação do livro, na companhia do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Ao todo, foram visitadas, no âmbito do projecto Capelas ao Luar, 27 capelas, da esfera pública, diocesana e privada, localizadas nos municípios do Funchal, de Câmara de Lobos, da Ponta do Sol, da Calheta, de Santa Cruz, de Machico e do Porto Santo.

Segundo nota de imprensa da Presidência do Governo Regional, não se trata apenas de "um roteiro das capelas visitadas, com textos simples, de fácil leitura, com a respectiva localização geográfica do templo, destinado a um público curioso e interessado". Ainda assim, a obra destaca-se pelo "rigor histórico".

O projecto Capelas ao Luar é uma iniciativa de oferta cultural da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura e da Direcção de Serviços de Património Cultural. Iniciou-se em 2016, tendo-se prolongado até 2020, com duas actividades realizadas em 2023 e 2024.