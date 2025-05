Campanha do Banco Alimentar ultrapassa 700 voluntários inscritos

O Banco Alimentar da Luta Contra a Fome da Madeira anunciou que a Campanha Saco já ultrapassou a marca de 700 participantes voluntários inscritos para as acções que vão decorrer nos dias 31 de Maio e 1 de Junho.

A associação salienta que as inscrições continuam abertas até ao final desta semana, convidando todos os interessados a juntarem-se a esta iniciativa que visa uma recolha de alimentos.

Para os interessados, as inscrições podem ser feitas no site (https://campanha.bancoalimentar.pt/) ou através do telefone (291 617 839).