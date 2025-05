Centro de Química da Madeira promove conferência sobre escovas de polímero

No próximo dia 29 de Maio, o Centro de Química da Madeira (CQM) irá realizar a conferência 'Polymer Brushes as Biomimetic Materials". O evento está marcado para as 15 horas, no Campus da Penteada (sala 0.57).

A conferência será proferida por Oleg V. Borisov, director do Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux, da Universidade de Pau et des Pays de l'Adour, na França.

Nesta serão apresentados estudos teóricos e experimentais sobre os polímeros escova, definidos como "conjuntos de macromoléculas ancoradas na interface sólido-líquido e que imitam estruturas supramoleculares encontradas na natureza".

Serão igualmente discutidas as implicações desta família de polímeros, no desenvolvimento de poliméros biomiméticos [que imitam ou são inspirados na natureza, ou em processos naturais de alto desempenho].

Oleg Borisov licenciou-se no Leningrad Polytechnic Institute e obteve o doutoramento em 1986, no Institute of Macromolecular Compounds of the Academy of Sciences da URSS. Atualmente é Diretor de Investigação (DR1 CNRS) no Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM) UMR 5254 CNRS, Université de Pau et des Pays de l'Adour, França. As suas áreas de investigação incluem química de polímeros e ciência de colóides, reacções de polimerização, polímeros escova, polímeros ramificados, bem como interacções polímero-coloide e polímero – proteína.

As inscrições são limitadas e estão abertas até dia 28 de Maio, podendo ser realizadas através do formulário disponível do site do CQM: