Banco Alimentar lança campanhas no final de Maio e início de Junho

O Banco Alimentar Contra a Fome realizará a sua já habitual 'Campanha do Saco', a 31 de Maio e a 1 de Junho, que irá decorrer na Madeira com a recolha de produtos, por voluntários, nas cadeias de supermercados, para o qual conta com a ajuda dos consumidores.

"Decorrerá, igualmente, a campanha Ajuda Vale, entre 29 de Maio e 8 de Junho, através da venda de vales, nos supermercados do Pingo Doce, que representam produtos que serão entregues posteriormente ao Banco Alimentar da Madeira", informa a instituição.

Paralelamente, "decorre a Campanha Online, nas mesmas datas, onde através do site www.alimentestaideia.pt podem ser efetuados donativos de produtos alimentares", recorda.