Dj PITA sobe à cabine do Marginal

O DJ PITA, natural da Madeira, sobe à cabine do Marginal já na noite deste sábado. De acordo com a organização, "este talento emergente tem vindo a afirmar-se com rapidez e solidez no circuito local, ganhando visibilidade nas principais cabines da Região".

"O seu estilo sonoro mergulha nas profundezas do house e nas suas variantes mutáveis, como o tech house, acid house e techno, criando com cada set atmosferas pulsantes e cheias de energia", indica.

Cada actuação do artista é pensada como uma viagem sonora, onde a sua selecção musical e a leitura do público, se unem para criar momentos únicos e envolventes na pista de dança.