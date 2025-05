Número de mortos em escola sobe para 46, 31 numa escola de Gaza

Pelo menos 46 pessoas morreram hoje na Faixa de Gaza, 31 das quais numa escola transformada em abrigo, no bairro de Al Daraj, no leste do território, informaram as autoridades de saúde.

"O ataque à escola no bairro de Daraj também feriu mais de 55 pessoas", disse Fahmy Awad, chefe do serviço de emergência da Defesa Civil de Gaza.

A mesma fonte adiantou que a escola foi atingida três vezes enquanto as pessoas dormiam.

As equipas de socorro conseguiram controlar o fogo resultante dos ataques israelitas à escola Fahmi Al Jarjawi, no bairro de Al Daraj.

Os militares israelitas disseram que atacaram um centro de comando e controlo militante dentro da escola que o Hamas e a Jihad Islâmica usavam para recolher informações para os ataques.

Israel culpa o Hamas pelas mortes de civis porque a organização opera em zonas residenciais.

No domingo, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla em inglês) em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, indicou que Israel matou dois trabalhadores da organização.

O chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, afirmou no domingo, durante uma visita às tropas destacadas na Faixa de Gaza, que o exército está a intensificar os ataques no enclave, onde, segundo as autoridades de Saúde de Gaza, já foram mortas cerca de 53.900 pessoas, no âmbito da nova ofensiva lançada a 17 de maio para assumir o controlo daquele território.