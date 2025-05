Marca 'aRRebITa' da Sidraria dos Prazeres faz o 'tri' no Cider World

"Pela terceira vez consecutiva, a marca 'aRRebITa' da Sidraria dos Prazeres volta a arrecadar mais duas medalhas no prestigiado concurso internacional Cider World, na Alemanha, na sua edição de 2025", anuncia o projecto criado a partir da Quinta Pedagógica dos Prazeres, na Calheta .

Acreditando que o produto vem "na senda da inovação", apresentaram "a concurso duas novidades: a sidra aRRebITa 'Cachopa' e uma sidra fortificada, tendo conquistado, respectivamente, a medalha de prata e uma medalha de honra".

No caso da 'Cachopa' é "a primeira sidra meio-doce lançada pela Sidraria dos Prazeres", refere. "Apresenta-se com uma cor cítrica, sabor fresco, aromático e envolvente, de acidez vibrante e estimulante, sendo o seu produto final uma sidra versátil atrativa e redonda no palato com um fim de boca fresco, agradável e persistente".

Já "a sidra fortificada é uma bebida com maior grau de complexidade, de cor âmbar escuro e aromas intensificados pela maturação em barricas, com aroma intenso de sabor a frutos secos, ideal para acompanhar sobremesas ou como digestivo", destaca as principais notas técnicas.

Realçando que "após um ano de excelência (2024), em que a Sidra aRRebITa perfez um total de trinta medalhas em vários concursos internacionais, sendo que na Alemanha foram apresentadas duas novidades (a Sidra Rosa e a Sidra Tangerina, ambas premiadas também no ano transacto), a marca aRRebITa prossegue o trabalho de inovação que tem caracterizado o projecto da Sidraria dos Prazeres".

Neste sentido, "muito contribui o trabalho de pesquisa e recolha de variedades antigas de pêro regional na Costa Oeste e a respectiva enxertia destas variedades com vista à sua preservação e produção de sidra caracterizadas pela sua diversidade e qualidade", explica. "Note-se que este tem sido um trabalho de grande persistência já que os incêndios destruíram completamente um pomar com estas variedades recolhidas ao longo dos anos, o que requer novo empenho e novas enxertias, a fim de se preservar este património genético vegetal da Região, com grande valor", sinaliza, em conclusão.