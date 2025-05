Aumento significativo da temperatura já se faz sentir na Madeira

O aumento acentuado da temperatura do ar, previsto para os próximos dias, já se começa a fazer sentir, esta quarta-feira, especialmente nas regiões montanhosas da Madeira.

Até às 14 horas, o Chão do Areeiro registava 22,3 ºC, enquanto no Pico do Areeiro os termómetros marcavam 21,6 ºC, valores consideravelmente elevados para estas altitudes.

Por sua vez, a temperatura mais alta do dia, até ao momento, foi registada no Lugar de Baixo, com 23,6 ºC às 14h40. Logo a seguir, destaca-se o Funchal, na zona do Observatório, onde os termómetros atingiram os 23,5 ºC ao meio-dia.

Pela sua saúde, proteja-se do sol Numa semana de sol e calor, nunca é demais lembrar a importância de uma adequada protecção solar. Lembrar, também, que o protector com Factor de Protecção Solar (FPS) é para ser usado todos os dias do ano, para evitar doenças de pele.

Além das temperaturas elevadas, os índices de radiação ultravioleta (UV) atingiram hoje valores de 'nível vermelho'. De acordo com os dados disponíveis, cerca das 14 horas, o índice UV chegou ao máximo de 8,3 numa escala de 0 a 10, classificando-se como muito elevado.

Neste nível, as autoridades recomendam a "utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, camisola, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol".