Atropelamento múltiplo em Liverpool faz 27 feridos

O atropelamento múltiplo de hoje na cidade de Liverpool, durante os festejos da conquista do campeonato de futebol britânico pelo clube desta cidade do norte de Inglaterra, obrigou à hospitalização de 27 feridos, anunciaram as autoridades locais.

Numa conferência de imprensa, a chefe-adjunta da polícia de Merseyside, Jenny Sims, afirmou que o atropelamento não está a ser tratado pelas autoridades como terrorismo.

David Kitchen, do Serviço de Ambulâncias do Noroeste, indicou que 27 pacientes foram levados para vários hospitais de Liverpool.

"Infelizmente, quatro dos feridos são crianças", adiantou o mesmo responsável.

Um paramédico de bicicleta também foi atingido, mas não ficou gravemente ferido.

De acordo com Jenny Sims, um "grande número" de pessoas ficaram feridas, tendo sido tratadas no local.

O indivíduo detido pelo atropelamento é um cidadão britânico de 53 anos, anunciou a polícia.