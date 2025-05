'Cartografia do habitar' de Mafalda Branco em exposição na Galeria dos Prazeres

Está agendada para esta sexta-feira, dia 23 de Maio, pelas 15 horas, a abertura da exposição 'Cartografia do habitar' de Mafalda Branco, nesta que será a sua primeira exposição na Região. A jovem artista de origem madeirense esteve numa residência artística que teve a duração de sensivelmente seis semanas.

A exposição tem curadoria de Márcia de Sousa e marca a abertura da segunda temporada artística da Galeria dos Prazeres desde a sua reabertura ao público em Julho de 2024.

Segundo explica nota à imprensa, neste certame a artista explora o conceito de 'Habitar', "não apenas como a ocupação física do espaço, mas como um processo de construção continua, onde a identidade, a memória e a relação com o lugar se entrelaçam". “Através do trabalho que desenvolvo procuro investigar a transformação dos lugares e a sua ligação com a ausência e a errância. Para este enquadramento estético-reflexivo tem particular relevância a “experiência do deslocamento” – tanto geográfico, quanto físico, como emocional – manifestando-se na minha obra, por meio da fragmentação e da sobreposição, como reflexo de uma identidade em movimento. Questiono o sentimento de pertença: ele está ancorado no território, na memória ou no outro?”, diz.

A exposição, com entrada livre, poderá ser visitada até ao próximo dia 14 de Setembro de 2025. Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através Direção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Prazeres – Quinta Pedagógica dos Prazeres.

A Galeria dos Prazeres, dez meses desde a sua reabertura e devolução à comunidade, já recebeu 2.394 visitantes, Segundo Carlos Teles, “estes números são motivo de grande satisfação e revelam o impacto positivo deste espaço na vida cultural do concelho e da freguesia, refletindo o compromisso da Autarquia em apoiar iniciativas que aproximam a cultura das pessoas”. Ficou, de resto, a garantia do Município de continuar a investir em projetos que promovam a participação e valorizem o nosso tecido artístico.