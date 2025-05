O presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira não tem dúvidas de que o aumento dos salários “não se faz por decreto”, preferindo, antes, associar esse crescimento ao aumento da produtividade das empresas.

António Jardim Fernandes, na sua intervenção inicial nas comemorações do Dia do Empresário, que decorre, esta terça-feira, no Centro de Congresso da Madeira, falou também das apostas futuras que se impõem na economia madeirense, sobretudo no que diz respeito ao mar.

Aquacultura, a exploração equilibrada de minérios ou a produção de energia offshore foram apenas algumas das possibilidades que o mar apresenta.

Numa cerimónia que tem como tema ‘50 anos de autonomia: e agora?’, António Jardim Fernandes não deixou de notar que “mais autonomia implica sempre mais responsabilidade”, acrescentando que uma autonomia plena e responsável tem de se alicerçar “no principio da subsidiariedade”, unindo público e privado.

Palavras como “confiança”, “descentralização” e “compromisso” foram, também, palavras repetidas pelo presidente da ACIF.