Benfica precisou sofrer para não 'morrer' na praia do Estoril

O Benfica garantiu hoje um importante triunfo na visita ao Estoril Praia, por 2-1, aguentando uma derradeira meia-hora de muito sofrimento na 32.ª ronda da I Liga de futebol, antes de um decisivo dérbi lisboeta.

Aursnes, aos sete minutos, e Otamendi, aos 35, pareciam encaminhar as 'águias' para um triunfo tranquilo ainda na primeira parte, mas Vinícius Zanocelo reduziu, aos 78, já depois de Begraoui ter permitido a defesa de Trubin num penálti, aos 66.

A formação da Luz isola-se provisoriamente na liderança da prova, com 78 pontos, ficando à espera do que fará no domingo o Sporting, adversário numa penúltima jornada que terá tudo para ser decisiva no título. O Estoril Praia é oitavo, com 42.

Bruno Lage mudou apenas um elemento, com a entrada de Florentino para a saída do castigado Carreras, deixando Di María no banco de suplentes, enquanto Pedro Carvalho e Orellana substituíram os também suspensos Wagner Pina e Holsgrove.

Os 'canarinhos' até começaram com mais bola, mas, na primeira oportunidade de ataque com espaço, aos cinco minutos, o Benfica criou muito perigo, num contra-ataque conduzido por Amdouni e concluído por Aursnes, mas com desvio fulcral.

A defensiva estorilista impediu a primeira, mas foi incapaz de suster a segunda, da mesma maneira: apenas dois minutos depois, Aursnes voltou a aparecer na frente de Joel Robles e desta vez não vacilou, numa boa jogada desenhada pelas 'águias'.

Em vantagem, os 'encarnados' tranquilizaram o seu jogo e passaram a controlá-lo com posse, perante um Estoril Praia longe da baliza de Trubin, mas apenas Kökçü voltou a visar o alvo, mas o remate, à entrada da área, saiu muito por cima, aos 21.

Sem forçar muito, o Benfica acabou por aumentar a vantagem durante a primeira metade, aos 35, numa bola parada cobrada por Dahl que descobriu Otamendi nas alturas, diante da fraca oposição de Pedro Álvaro e antecipando-se a Joel Robles.

Os pupilos de Bruno Lage reentraram na segunda parte com autoridade e controlo da bola, mas isso foi-se desvanecendo progressivamente ao longo da partida, um fator aproveitado pelo Estoril Praia para avançar e ser mais criativo ofensivamente.

Amdouni lesionou-se sozinho e foi rendido por Schjelderup, aos 57, numa fase do encontro em que o Benfica já estava totalmente 'adormecido' e a deixar o Estoril Praia ainda a sonhar, o que poderia ter acontecido aos 66, de grande penalidade.

Otamendi derrubou Begraoui no limite da grande área, mas, na cobrança, Trubin susteve o remate do marroquino, com Vinícius Zanocelo a acertar com estrondo na trave, na recarga, permitindo ao Benfica segurar a margem, por pouco tempo.

Aos 78, Vinícius Zanocelo respondeu com sucesso ao cruzamento de Guitane e manteve a indecisão até final, levando Bruno Lage a lançar Barreiro e Belotti, com o luxemburguês quase a marcar aos 86, mas o Benfica segurou um sofrido triunfo.