Sporting e Benfica em 'sprint' final para consagrar campeão na Luz

O antepenúltimo 'degrau' da corrida entre Sporting e Benfica prossegue este fim de semana, já com vista para o dérbi da jornada seguinte, que poderá decidir o título de campeão da I Liga portuguesa de futebol 2024/25.

A três rondas do final, 'leões' e 'águias' seguem empatados no topo, com 75 pontos, sendo que o líder recebe no domingo o Gil Vicente, no Estádio José Alvalade, enquanto o segundo colocado vai ao reduto do Estoril Praia na véspera.

Se confirmarem o favoritismo e ganharem os dois nesta 32.ª jornada, ambos terão a possibilidade de se sagrarem campeões na próxima semana, quando se cruzarem no Estádio da Luz, no dérbi da 33.ª e penúltima ronda, em 10 de maio.

Neste cenário, o Sporting sagrar-se-á bicampeão com um triunfo em casa do Benfica, seja por que resultado for, face à vantagem que tem no confronto direto alcançada com a vitória por 1-0 na primeira volta. Por outro lado, esse fator de desempate obriga os 'encarnados' a vencerem o dérbi por uma diferença de dois ou mais golos para celebrarem o título em casa.

A formação 'encarnada' tem a possibilidade de se isolar na liderança, ainda que à condição, na visita ao Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, onde terá pela frente um conjunto estorilista confortavelmente instalado a meio da tabela e com a situação praticamente definida, apesar de não ter vencido nenhuma das anteriores três partidas em casa, consecutivamente com Farense, FC Porto e Sporting de Braga.

Com apenas um empate consentido nos últimos 12 encontros na I Liga -- em casa, perante o Arouca -, a equipa comandada por Bruno Lage vem de uma goleada ao AVS (6-0), em que o lateral Carreras somou o nono cartão amarelo na competição e, por isso, será 'baixa' certa na Amoreira.

O Sporting, sem perder há 18 jogos no campeonato, entrará em campo no domingo já a saber o resultado do Benfica, numa receção a um Gil Vicente (14.º) que praticamente garantiu a manutenção direta com os triunfos alcançados sobre Nacional e Farense, bastando-lhe um ponto para escapar igualmente ao play-off.

Se as 'águias' acrescentaram meia dúzia de golos à contabilidade ofensiva, os 'leões' seguiram o exemplo na última jornada e foram ao Estádio do Bessa aplicar uma 'mão cheia' ao Boavista (5-0), mais uma vez conduzidos pelo goleador Viktor Gyökeres, autor de quatro golos, mas ficando sem Diomande, suspenso, para o encontro com os minhotos e com o capitão Hjulmand em risco de suspensão para o dérbi.

Na 'ressaca' da derrota na Amadora (2-0), o FC Porto abre a ronda em casa, frente ao Moreirense (10.º), na sexta-feira, mantendo-se na luta pelo pódio com o Sporting de Braga, que está na terceira posição, com dois pontos à maior sobre os 'dragões', quartos colocados e que, sob o comando de Martín Anselmi, venceram apenas seis dos derradeiros 12 jogos.

De resto, os 'arsenalistas', que vêm de um empate em Famalicão, têm nesta jornada uma missão 'agridoce': se, por um lado, têm de vencer na receção ao Santa Clara, no sábado, para agarrarem a vantagem sobre os portistas, por outro, podem ajudar o grande rival Vitória de Guimarães na corrida pelo quinto lugar -- que dá acesso à Liga Conferência -, em que os vimaranenses têm um ponto de vantagem face aos açorianos.

Os vitorianos entram em campo no mesmo dia, horas antes, em casa do Nacional (11.º), ao mesmo tempo que o lanterna-vermelha Farense irá receber o Famalicão e tentar sobreviver à mais do que provável descida à II Liga.

Nesta ronda, os 'leões' de Faro poderão beneficiar do duelo entre AVS (16.º) e Boavista (17.º), que encerram a antepenúltima jornada na segunda-feira. De resto, as três equipas podem terminar a ronda com os mesmos 24 pontos, caso os algarvios vençam os minhotos e os boavisteiros batam os avenses.

Além do Sporting-Gil Vicente, no domingo, estão agendados os encontros Rio Ave-Estrela da Amadora e o Arouca-Casa Pia. Deste quarteto, somente os 'estrelistas' ainda não escaparam à despromoção direta, ao passo que aos vila-condenses estão a um ponto da permanência, que já foi assegurada por 'gansos' e arouquenses.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 mai:

FC Porto - Moreirense, 20:15

- Sábado, 03 mai:

Nacional - Vitória de Guimarães, 15:30

Farense - Famalicão, 15:30

Sporting de Braga - Santa Clara, 18:00

Estoril Praia - Benfica, 20:30

- Domingo, 04 mai:

Rio Ave - Estrela da Amadora, 15:30

Arouca - Casa Pia, 18:00

Sporting - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 05 mai:

AVS - Boavista, 20:15