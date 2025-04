Benfica esmaga AVS e fica a aguardar pelo resultado do Sporting no Bessa

O Benfica goleou hoje na receção ao AVS 6-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, ficando provisoriamente no primeiro lugar e a aguardar pelo que faz o Sporting em casa do Boavista.

A supremacia dos 'encarnados', que somaram o 12.º encontro consecutivo sem perder, entre os quais 11 triunfos, cedo deu frutos, tendo chegado à goleada com os tentos de Tomás Araújo (oito minutos), Pavlidis (23), Amdouni (26), Aktürkoglu (40), Belotti (71) e Otamendi (82), perante um Aves em situação complicada, que soma seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos.

Com esta vitória, o Benfica assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, com 75 pontos, mais três do que o Sporting, que joga ainda hoje em casa do Boavista, enquanto o AVS ocupa o 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, com 24 pontos, a cinco do Estrela da Amadora, primeira equipa em situação de manutenção direta, e mais três do que Farense e Boavista, equipas em zona de descida direta.