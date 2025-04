Açores com medidas preventivas mas sem sofrer impacto directo

A falha de eletricidade que afetou hoje o continente português não teve impactos diretos nos Açores, mas foram implementadas medidas preventivas para garantir o melhor funcionamento dos sistemas, indicou à Lusa o Governo Regional.

Segundo fonte oficial do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), "o Governo dos Açores acompanha com atenção os desenvolvimentos relacionados com a falha elétrica que está a afetar o território de Portugal continental e outras regiões da Europa".

"Embora, até ao momento, não se registem impactos diretos na Região Autónoma dos Açores, foram implementadas algumas medidas preventivas de forma a garantir o melhor funcionamento dos sistemas autónomos internos", lê-se numa nota enviada à Lusa.

O executivo garante que "permanece vigilante e empenhado em assegurar a estabilidade e o normal funcionamento dos serviços essenciais", e assegura a sua "total disponibilidade" para colaborar com o Governo da República, "sempre que tal seja necessário e dentro das capacidades existentes na região".

O Governo dos Açores reitera ainda o compromisso de "continuar a agir de forma prudente, responsável e próxima da população, transmitindo a confiança necessária para enfrentar esta situação com serenidade e confiança".

Numa nota enviada às redações, o grupo público açoriano SATA informa que a segurança da sua operação aérea se encontra "plenamente salvaguardada".

No entanto, as atividades aeroportuárias "estão a sofrer constrangimentos significativos, com impacto potencial na operação regular dos voos da Azores Airlines de e para Lisboa".

A companhia açoriana adianta ainda que está a monitorizar a situação "em permanência, a recolher toda a informação disponível junto das autoridades competentes e a envidar todos os esforços para minimizar os transtornos causados aos seus passageiros".

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês, e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa, motivando o condicionamento ou o encerramento de vários serviços públicos e privados no continente português.