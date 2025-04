Carro furtado no Garajau aparece remexido na Praia Formosa

Uma viatura Renault Clio que foi furtada, anteontem, na zona do Garajau, foi encontrada, esta manhã, nas proximidades da Praia Formosa.

O furto foi participado à PSP e a imagem da viatura partilhada através das redes sociais pela família do proprietário da mesma. Esta manhã, o carro foi encontrado na zona da Praia Formosa, todo remexido e com alguns bens que se encontravam guardados no seu interior espalhados na estrada. Mas aparentemente não terá danos.