Arrancou a última prova do MIUT 2025 no Porto da Cruz

Teve início esta manhã, no Porto da Cruz, a última prova do programa do Madeira Island Ultra Trail 2025. O MIUT 16 KM, a mais curta das competições, conta com 435 atletas em prova, num percurso que, embora de menor distância, mantém o desafio e o espírito de superação que caracterizam o evento.

No primeiro checkpoint, a liderança pertence a Andreas Reiterer, da equipa La Sportiva, que surge entre os favoritos para vencer esta distância. Entre os madeirenses, destaque para Amândio Filipe Correia, da Rodoeste, que se posiciona entre os melhores na fase inicial da prova, confirmando a forte presença regional também nos 16 quilómetros.

Sem registo de desistências nem desqualificações até ao momento, a competição segue animada rumo à meta em Machico, onde será encerrada oficialmente mais uma edição do MIUT.