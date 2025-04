Basílica abre hoje portas aos fieis para visitarem o túmulo do Papa

A basílica de Santa Maria Maior, em Roma, abre hoje portas aos fieis para visitarem o túmulo do Papa Francisco, um dia depois do funeral que juntou milhares de pessoas, incluindo dezenas de chefes de Estado.

O Vaticano estimou em 400 mil o número de pessoas que assistiram no domingo às cerimónias no Vaticano e em Roma.

As congregações gerais, que reúnem os cardeais que já chegaram a Roma, têm agora que decidir uma data para o Conclave que, a partir de 05 de maio, decidirá o sucessor de Francisco.

O Papa morreu na segunda-feira, aos 88 anos, depois de 12 de pontificado, e foi sepultado "sem decoração especial e com a única inscrição, 'Franciscus'", na basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Os Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, de França, Emmanuel Macron, e de Itália, Sérgio Matarella, assistiram às exéquias, onde também estiveram presentes o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Portugal esteve representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

O Rio de Janeiro é, a partir de hoje, o centro mundial da inovação tecnológica. Mais de 1.000 'startups', entre elas 28 portuguesas, estão representadas na Web Summit Rio, que quer criar novas pontes num momento de mudança nas alianças comerciais.

O Riocentro, na Barra da Tijuca, vai receber até quarta-feira mais de 34.000 participantes, mais de 1.000 'startups', 600 investidores de fundos globais e 300 palestrantes, de acordo com a organização.

"Num momento em que as alianças comerciais tradicionais estão a mudar, o Web Summit Rio está a tornar-se num espaço onde novas relações ganham forma - entre empresas, governos, investidores e ideias", disse à Lusa o diretor geral da Web Summit para Portugal e Brasil, Artur Pereira.

Do lado português, estão presentes 28 'startups' com o foco em soluções de inteligência artificial, recursos humanos e 'sports & fitness', apoiada pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, das quais 11 participam na conferência no âmbito da iniciativa Business Abroad", indicou a organização hoje em comunicado.

DESPORTO

Sporting e Benfica, igualados na liderança da I Liga de futebol, vão prosseguir hoje com a luta cerrada pelo título nacional.

Os 'leões' têm uma deslocação ao recinto do Boavista, que ainda mantém esperanças de poder permanecer no escalão principal, e o Benfica a receber o AVS.

As 'aguias' têm à partida a tarefa mais fácil, ao receberem o 16.º classificado, em posição de 'play-off' de manutenção, mas o empate 2-2 na receção ao Arouca, há duas jornadas, deixa o alerta de que não podem facilitar.

No Bessa, o Sporting é favorito frente ao penúltimo classificado, mas os dois triunfos nas últimas três jornadas deram aos 'axadrezados' uma esperança de ainda se manterem, sendo este jogo com o Sporting crucial na luta.

Além destes dois embates, a jornada prossegue com mais dois jogos, o Moreirense-Nacional e o Vitória de Guimarães-Rio Ave.