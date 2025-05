Cigarros proibidos nas praias, parques e arredores de escolas a partir de 1 de Julho em França

O Governo francês anunciou hoje que, a partir de 01 de julho, proibirá o consumo de tabaco em locais públicos ao ar livre onde possam estar crianças.

A medida do executivo francês abrange locais como "praias, parques e jardins públicos, arredores de escolas, paragens de autocarro e instalações desportivas".

"Onde há crianças, o tabaco deve desaparecer", explicou a ministra da Saúde e Família francesa, Catherine Vautrin, numa entrevista publicada no portal do jornal regional Ouest-France.

O não cumprimento da proibição poderá resultar numa multa de até 135 euros, precisou Vautrin, que considera que a liberdade de fumar "termina onde começa o direito das crianças a respirar ar puro".

Além das creches e das escolas primárias, os colégios e liceus também serão abrangidos, para evitar, nomeadamente, que "os alunos do ensino básico e secundário fumem em frente às suas escolas".

Em contrapartida, a proibição não se aplica às esplanadas dos cafés, nem aos cigarros eletrónicos. A ministra da Saúde francesa pretende, no entanto, "reduzir a taxa de nicotina autorizada" nestes produtos e "diminuir o número de aromas" associados a este tipo de cigarros.

"Preciso de pareceres científicos e técnicos para definir os pormenores" destas medidas, que deverão entrar em vigor "até ao final do primeiro semestre" do ano em curso, explicou.

A generalização dos espaços sem tabaco, tal como anunciada por Vautrin, faz parte das medidas enunciadas no Programa Nacional de Luta contra o Tabaco 2023-2027, apresentado pelo então ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, com o objetivo de "enfrentar o desafio de uma geração livre do tabaco a partir de 2032".

As organizações de combate ao tabagismo estavam preocupadas com a falta de decisões concretas por parte do governo.

O tabagismo causa 75.000 mortes por ano em França.

Segundo uma sondagem realizada pela associação Ligue Contre le Câncer (Liga Contra o Cancro), seis em cada dez franceses (62%) são a favor de uma proibição mais ampla dos cigarros em espaços públicos.